Ternana, Varone: "A Salerno trasferta difficile, ma sono fiducioso"

Fonte: Tuttob.com

In vista del posticipo di lunedì che vedrà la Ternana fare visita alla Salernitana, Ivan Varone, centrocampista in forza alle Fere, ha reso le seguenti dichiarazioni: "Siamo molto concentrati e ci stiamo preparando alla grande, senza montarci la testa. Siamo carichi. Ci attende una trasferta difficile, ma sono fiducioso. L'importante è andare là per cercare di imporre il nostro gioco, tenendo d'occhio la fase difensiva. Collocazione in campo? Fondamentalmente sono una mezzala, ma posso agire anche da trequartista: mi piace inserirmi, ispirare e fare gol. Pur di giocare, sono disposto ad adattarmi: sono a completa disposizione del mister. Mister Pochesci? Ci trasmette tanta energia e la giusta carica per affrontare le partite".