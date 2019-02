Ternana, Vives escluso dalla lista per la Serie C

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Ternana ha deciso di escludere dalla lista per la Serie C, oltre all’attaccante Diego Albadoro, il centrocampista Giuseppe Vives che nelle ultime settimane aveva iniziato ad allenarsi coi compagni e quindi sembrava pronto al rientro in campo. Il club umbro nella mattinata di oggi ha però comunicato la lista per la seconda parte di stagione dove l’esperto regista risulta assente con l’ultimo posto fra gli over che è stato occupato dal neo acquisto Kingsley Boateng.