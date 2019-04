Tesoro: "Ascoli salvo? Una ciambella riuscita col buco"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Ascoli salvo grazie a tre punti ottenuti nel match di Pasquetta contro il Venezia. Ascoli che adesso può affrontare il finale di stagione con maggiore serenità. Dal club bianconero arrivano, in merito, le parole del ds Antonio Tesoro attraverso le colonne del Corriere Adriatico: "L'Ascoli solo in due occasioni ha perso due partite consecutive, facendolo tra l'altro con un intervallo di un mese e mezzo. È una ciambella la nostra, che penso sia riuscita con il buco sia dal punto di vista tecnico che umano e questo lo possiamo considerare come un primo mattone importante per costruire qualcosa di bello qui ad Ascoli".