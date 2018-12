Tesoro: "Orgoglioso di essere ad Ascoli. Avrei voluto Petkovic"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Intervista dalle pagine di B Magazine per il ds dell'Ascoli Antonio Tesoro: "Ascoli è sicuramente una piazza che vive di calcio e quindi sono molto orgoglioso di essere qui. Ho avuto esperienze intense anche in altre città importanti dal punto di vista calcistico come Lecce e Vicenza, cercherò di fare del mio meglio. La nostra squadra ha un’età media bassa, fra le più basse del campionato, ma nei punti nevralgici abbiamo scelto calciatori di esperienza che stanno trascinando il gruppo e aiutano la lettura di un torneo difficile per i più giovani, che hanno invece una qualità positiva come l’esuberanza. Le seconde squadre? Personalmente non sono particolarmente favorevole, perché nel DNA del nostro calcio è preponderante la pressione come fattore di crescita, aspetto che non troviamo in una squadra che non ha grandissime motivazioni di classifica. Un calciatore che avrei voluto ad Ascoli? Non è un mistero che ho fatto di tutto per portare Petkovic in bianconero. Su di lui, però, c’era anche la Dinamo Zagabria che gli garantiva un palcoscenico europeo.