Tesser: "Contro la Juve Stabia servirà il miglior Pordenone"

© foto di Valeria Debbia

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia soffermandosi sulla sosta che ha interrotto un buon momento di forma: “La Juve Stabia è una neopromossa come noi, un’ottima squadra con un reparto offensivo importante e servirà il miglior Pordenone per fare risultato. Il campo sintetico non può essere un alibi, dobbiamo abituarci velocemente, ma non è una caratteristica che può cambiare una partita. Sarà una gara difficile anche dal punto di vista ambientale. - continua Tesser come si legge sul sito del club - Non partiranno Bassoli, Bindi, Chiaretti e Pobega, che dovrebbero rientrare a partire da lunedì. Come al solito nessun alibi davanti alle assenze, sappiamo che sono situazioni che accadono durante la stagione. Il focus è su chi giocherà, e chi sostituirà questi giocatori so che darà il massimo e farà bene. Ci sono tanti punti in palio in queste partite ravvicinate, sono partite che ci faranno capire a che punto siamo come squadra e a cosa possiamo ambire, fermo restando che l’obiettivo primario è e rimane la salvezza.”