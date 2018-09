TFN, due mesi di inibizione a Zamparini

Patron Palermo punito per dichiarazioni lesive arbitro La Penna

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Due mesi di squalifica e 15.000 euro di ammenda per il "patron" del Palermo Maurizio Zamparini, 10.000 euro per la società: è questa la decisione adottata dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento. Lo rende noto la Figc. Il 16 luglio scorso Zamparini era stato deferito dalla Procura Federale "per avere espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione di Federico La Penna, arbitro della finale di ritorno del play off di Serie B Frosinone-Palermo disputata lo scorso 16 giugno". Il club era stato deferito a titolo di responsabilità oggettiva.