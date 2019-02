The Importance of being Luca Tremolada

© foto di Federico Gaetano

Ci sono tanti modi per "pesare" l'importanza di un giocatore d'attacco all'interno della propria squadra. Per il numero dei gol che mette a segno, per la quantità di assist che sforna ai compagni oppure per l'importanza che entrambi questi fondamentali hanno in una gara o in un'intera stagione.

In quest'ottica il Brescia capolista deve un alloro speciale a Luca Tremolada, l'uomo che sposta gli equilibri. Il gol del pari ieri a Palermo non è stata, infatti, la prima occasione nella quale l'ex Arezzo, Entella e Ternana ha deciso con le sue giocate il destino della formazione di Eugenio Corini.

Calendario alla mano la prima "opera" di Tremolada è stata lo scorso 7 ottobre nella gara contro il Padova. Il trequartista entra nella ripresa con i biancoscudati in vantaggio per il gol di Cappelletti e al 61' riporta la bilancia in parità sfruttando l'assist di Stefano Sabelli, completando il lavoro con l'assist per il 4-1 finale per i lombardi a firma del solito Alfredo Donnarumma.

Nel match successivo in casa del Cittadella copione più o meno simile: Tremolada serve Leonardo Morosini per il 2-1 che riapre la gara poi conclusa 2-2.

Avanti ancora ed ecco la sfida di Foggia: sette minuti dal 90', con i satanelli avanti 2-1, e Tremolada che su punizione rimette nuovamente tutto in equilibrio.

Infine un periodo complicato a cavallo del nuovo anno fino alla sfida del Barbera e all'ennesima "tacca sulla cintura".

Pochi gol, ma pesanti. Assist sulla stessa falsariga. Tremolada, la riprova che la qualità vince sulla quantità.