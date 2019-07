TMW - Alessandria, inserimento del Padova per Castiglia

Fonte: Michele Criscitiello

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Padova sta provando a inserirsi per il centrocampista Luca Castiglia, giocatore che non rientra nei piani della Salernitana. Sul classe ‘89 c’è però l’Alessandria che al momento sarebbe in vantaggio per acquistarlo, ma il ds veneto Sogliano non vuole lasciare nulla di intentato.