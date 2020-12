tmw Amoruso: Non mi aspettavo la Reggina in difficoltà. Il mercato sarà importante"

Nell'intervista rilasciata a TMW, Nicola Amoruso ha commentato anche il momento di una sua ex squadra, la Reggina. Alla domanda che gli chiedeva se si aspettasse una squadra così in difficoltà, ha risposto: "No, davvero. C’erano tutte le premesse per un campionato più che dignitoso. Non so cosa sia successo. Di fronte alle prime sconfitte la squadra è andata giù a picco. C’è bisogno di fiducia. Sarà importante il mercato”.