tmw Ascoli, accordo col Bologna per il prestito secco del 2001 Cangiano

vedi letture

Nuovo attaccante in arrivo per l'Ascoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club marchigiano ha chiuso col Bologna l'operazione per l'arrivo in bianconero con la formula del prestito secco di Gianmarco Cangiano, esterno mancino classe 2001. Il giocatore è atteso domani ad Ascoli per la firma sul nuovo contratto