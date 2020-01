© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si definirà in queste ore lo scambio fra Ascoli e Virtus Entella con protagonisti Moutir Chajia e Leonardo Sernicola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'operazione si definirà con l'attaccante belga di origini marocchine che approderà ai Diavoli Neri in prestito con diritto di riscatto, mentre il terzino in prestito secco dal Sassuolo, club titolare del cartellino.