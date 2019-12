TMW - Ascoli, Beretta: "Abbiamo dimostrato che qui possiamo starci"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'incontro contro il Genoa, valido per il IV turno di Coppa Italia, in casa Ascoli è Giacomo Beretta a parlare: "Sono molto felice per il gol, dopo otto lunghi mesi sono tornato in campo, e tutti abbiamo fatto una bella prestazione. Siamo venuti qui a fare la nostra gara, l’abbiamo fatta, ma purtroppo quando sembrava che la gara fosse in pugno abbiamo preso il secondo e terzo gol: al netto di ciò tutti abbiamo giocato bene, dimostrando che qui possiamo starci. Io sento la fiducia di tutti, anche del mister, cerco sempre di fare tutto al massimo, spero di andare avanti su questa strada. Ora testa al campionato, ci attende una gara impegnativa contro l’Empoli”.