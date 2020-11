tmw Ascoli, Bertotto verso l'esonero. Coppitelli in pole per la panchina

L'esonero di Valerio Bertotto pare ormai prossimo, e l'Ascoli avrebbe già scelto il sostituto. Come infatti raccolto a TuttoMercatoWeb.com, in pole per la panchina bianconera ci sarebbe l'ex Imolese e Torino Primavera Federico Coppitelli: il tecnico era già stato sondato in estate, e ora il matrimonio pare prossimo.