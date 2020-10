tmw Ascoli, Brosco ha deciso di restare. Rifiutate tutte le proposte sul tavolo

Riccardo Brosco resterà all'Ascoli nonostante le tante richieste arrivare in questo mercato, ultima quella del Pescara. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il difensore centrale classe '91 ha infatti deciso di restare in bianconero perché non vuole lasciare la piazza marchigiana e per questo rifiutato le offerte ricevute.