tmw Ascoli, caos panchina. A giorni incontro con Dionigi, le ultime

vedi letture

Dopo aver centrato la salvezza con l’Ascoli portando a termine un’mpresa disperata, per Davide Dionigi il rinnovo con adeguamento sembrava cosa certa. E invece no. Ancora la società non ha, un po’ a sorpresa, trovato l’accordo con l’allenatore. Servirà ancora un po’ di tempo. Una fase di stallo a pochi giorni dal ritiro che non aiuta. Per Dionigi parla lo score: quattro vittorie fondamentali, tre pareggi e due sconfitte. Quanto è bastato per salvare l’Ascoli. Ma non c’è ancora l’accordo per il rinnovo...