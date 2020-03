tmw Ascoli-Chievo, in campo alle 18:50 a porte chiuse: le ultime

Clamoroso dietrofront dopo la richiesta della Regione Marche di non disputare la partita per le norme di prevenzione sul Coronavirus. Ascoli-Chievo Verona si giocherà. Tutti in campo, a porte chiuse, alle 18:50. Una scelta che va in contrapposizione rispetto a quanto chiesto dalla Regione, la Lega ha fatto insistenza e dopo consultazione con gli organi preposti ha deciso che oggi si potrà giocare. Allo stadio permessi gli atleti più altre venticinque persone in totale. Ascoli-Chievo si gioca, salvo nuovi ribaltoni appuntamento a questo pomeriggio...