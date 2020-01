© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Operazione in uscita per l’Ascoli. Il difensore Salvatore D’Elia è vicino al Frosinone. Contratto di due anni e mezzo, fumata bianca ad un passo. Firma prevista per domani. D’Elia pronto per una nuova avventura, il Frosinone lo aspetta...