© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Colpo in entrata per l'Ascoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club bianconero in questi minuti sta chiudendo per l'arrivo di Amato Ciciretti, esterno offensivo di proprietà del Napoli che ha vissuto la prima parte di stagione al Parma. Il giocatore approda alla corte di Vincenzo Vivarini in prestito semestrale dal club partenopeo.