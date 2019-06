TMW - Ascoli, i bianconeri piombano su Jacopo Dezi del Parma

Fonte: Gianluigi Longari

L'Ascoli è interessato a Jacopo Dezi. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il centrocampista classe 1992 piace molto al club bianconero per la prossima stagione. Con la maglia del Parma ha collezionato soltanto una presenza, nell'ultima giornata contro la Roma. Il centrocampista potrebbe scegliere il club bianconero per potersi rilanciare dopo una stagione in chiaroscuro.