TMW - Ascoli, il punto sul mercato: due nomi per l'attacco

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

L'Ascoli sta lavorando alacremente per completare la rosa in vista della prossima stagione. In attacco il più vicino è il centravanti Matteo Ardemagni, classe '87, svincolatosi dopo la mancata iscrizione dell'Avellino alla Serie B, in seconda linea invece c'è il Riccardo Bocalon della Salernitana, che però convince meno secondo quanto raccolto dalla nostra redazione. In mezzo al campo sono invece in uscita Bright Addae che i marchigiani vorrebbero cedere a titolo definitivo anziché accettare lo scambio proposto dal Brescia con il centrale Biagio Meccariello, mentre l'altro centrocampista Fabio Castellano appare destinato al Pisa in Serie C.