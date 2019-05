TMW - Ascoli, in caso di addio di Vivarini si pensa anche a Coppitelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Vincenzo Vivarini sembra essere sempre più lontano dalla panchina dell’Ascoli, con il club marchigiano che si guarda intorno per non farsi trovare impreparato qualora il tecnico dovesse dire addio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione oltre a Paolo Zanetti del Sudtirol, allenatore molto corteggiato in questi giorni, l’Ascoli starebbe pensando anche a Federico Coppitelli che dopo anni di settore giovanile, gli ultimi alla guida dalla Primavera del Torino, potrebbe fare il salto di livello e approdare su una panchina di Serie B. Il tecnico avrebbe già ricevuto una prima telefonata esplorativa da parte dei marchigiani, ma niente verrà deciso prima dell'incontro con l'attuale allenatore in carica.