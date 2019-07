Fonte: Simone Bernabei

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Ascoli nelle ultime ore sta stringendo i tempi per prelevare dal Sassuolo Gianluca Scamacca, attaccante classe ‘99, nella scorsa stagione al Pec Zwolle in Olanda. Questa mattina, come raccolto dalla nostra redazione, c’è stato un nuovo incontro fra le parti che ha limato ulteriormente le distanze anche se manca ancora qualche dettaglio per la chiusura dell’affare.