© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la rottura con l'ambiente di Ascoli Alessio Da Cruz, attaccante esterno di proprietà del Parma, è diventato un uomo mercato. Impossibile una sua permanenza al Picchio e così il suo nome è finito nel mirino di molti club. Cremonese, Perugia, Crotone e Cittadella sono quelli che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si sono attivate in cadetteria, mentre per quanto riguarda l'estero ci sono il Lugano, formazione elvetica già emersa dalle colonne del Corriere Adriatico, e l'Huddersfield, società inglese che milita in Championship.