tmw Ascoli, niente Silva per la panchina. La scelta cadrà su Davide Dionigi

Niente da fare. Massimo Silva non tornerà sulla panchina dell’Ascoli per guidare la squadra in questo complicato finale di stagione. Secondo quanto raccolto il profilo dell’attuale tecnico della Vastese non convince il vice presidente Di Maso che avrebbe quindi bocciato l’idea emersa nella serata di ieri. L’Ascoli a questo punto dovrebbe virare con decisione su Davide Dionigi la cui ultima esperienza è stata a Catanzaro nel 2017/18. Dionigi ha già allenato in due occasioni in Serie B: a Reggio Calabria (31 panchine nel 2012-13) e Varese (appena due panchine fra marzo e maggio 2014).