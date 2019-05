TMW - Ascoli, Paolo Zanetti in pole se salta Vivarini

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si deciderà nel weekend il futuro di Vincenzo Vivarini sulla panchina di Ascoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, le parti si vedranno nel fine settimane per fare il punto della situazione circa il proseguimento del rapporto. Al momento, nonostante un contratto valido fino al 20202, che il tecnico possa salutare le Marche. Per la sua successione in pole c'è il nome di Paolo Zanetti del SudTirol.