© foto di Federico Gaetano

Ivan Lanni portiere classe '90 dell'Ascoli è in scadenza col club marchigiano. Il giocatore ha alcune richieste sia dalla B che dalla C e sta valutando il da farsi. In C piace molto al Novara mentre in B è tenuto sott'occhio dalla Cremonese che però sta ancora studiando i tempi di recupero di Agazzi. Se saranno più lunghi del previsto, il club grigiorosso potrebbe prendere in considerazione proprio Lanni.