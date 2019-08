© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non è un mistero che Gianmarco De Feo sia in uscita da Ascoli. Ancora da determinare la soluzione per quale si andrà, ma dalla C arrivano richieste: secondo quanto raccolto da TMW, sul classe '94 ci sono gli occhi di Pistoiese, SudTirol, Fano e Carrarese, anche se l'arrivo di Calderini in Toscana potrebbe cambiare le carte in tavola.