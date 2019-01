© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un nuovo rinforzo per l’Ascoli. Preso dall’Empoli il portiere Andrea Fulignati. Domani il giorno della firma. Una nuova avventura per Fulignati, che si legherà all’Ascoli per le prossime quattro stagioni e va a rinforzare un reparto dove i marchigiani hanno evidenziato qualche lacuna. Percorso inverso invece per Perucchini, che va alla corte di Iachini. Fulignati-Ascoli, ci siamo...