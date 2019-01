© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Scamacca sempre più vicino all'Ascoli. L'attaccante del Sassuolo, rientrato dal prestito al PEC Zwolle, è l'obiettivo del club bianconero per il fronte offensivo. Operazione, questa, già in fase avanzata a cui manca, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, solo l'ok definitivo del club neroverde. Un via libera che potrebbe arrivare a breve qualora in seno alla dirigenza emiliana vincesse la volontà di dare maggior spazio ad uno dei propri talenti rispetto alla possibilità di lasciarlo crescere all'interno della rosa di Roberto De Zerbi dove potrebbe ritagliarsi anche uno spazio importante in caso di separazione con Alessandro Matri.