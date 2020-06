tmw Ascoli, Silva verso l'ennesimo ritorno. Con lui un altro bianconero: Antonio Aloisi

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l’Ascoli avrebbe scelto Massimo Silva, navigato tecnico che nell’ultima stagione ha guidato la Vastese, per sostituire lo spagnolo Abascal. Silva, bandiera bianconera con oltre 100 presenze fra il 1972 e il 1976, ha già allenato in passato la squadra marchigiana: nel 2004/05 fu infatti direttore tecnico con Marco Giampaolo in panchina, l’anno successivo guidò la squadra bianconera dove poi tornò dal 2011 al 2013. Assieme a Silva dovrebbe esserci anche Antonio Aloisi, anch’egli ex calciatore dell’Ascoli (194 presenze in due periodi diversi), che ha già lavorato nel club come allenatore di Allievi Nazionali e Primavera fra il 2010 e il 2013.