tmw Ascoli-Stellone, si lavora alla risoluzione. Abascal il sostituto: lunedì primo allenamento

vedi letture

Roberto Stellone e l’Ascoli, prove di addio. Le parti sono al lavoro per la risoluzione del contratto. Contatti tra legali in corso. Entro la settimana si dovrà arrivare alla fumata bianca, altrimenti potrebbe sarà esonero. Per il dopo Stellone l’Ascoli ha già scelto il sostituto: la panchina bianconera sarà affidata ad Abascal, attuale allenatore della Primavera che lunedì dovrebbe guidare il primo allenamento nella nuova veste. Manovre in casa Ascoli: Stellone verso l’addio consensuale, Abascal ad un passo dalla Prima Squadra...