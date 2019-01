© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo, sogno argentino per la difesa dell'Ascoli. Il club marchigiano, infatti, ha chiesto al Genoa la disponibilità a cedere Nicolas Spolli sin da subito. Tentativo per gennaio, il difensore centrale è già nel mirino di diversi club del campionato cadetto: tra le altre, piace anche al Lecce per il post Lucioni.