Intervistato da Tuttomercatoweb.com il direttore sportivo dell'Ascoli Antonio Tesoro ha parlato anche del campionato dei marchigiani e della sfida contro il Lecce in programma sabato: "Siamo in linea con i nostri programmi, abbiamo disputato un ottimo girone d’andata, ma poi c’è stata una flessione a inizio anno. Ora però stiamo ritrovando brillantezza e continuità di prestazioni e dobbiamo continuare così per conquistare la salvezza. Siamo in corsa con altre otto squadre e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. - continua Tesoro - Ormai il Lecce non può essere considerata una sorpresa, ma una solida realtà. È una squadra che esprime un ottimo calcio, con giocatori di qualità e che vive un momento di grande fiducia nei propri mezzi. Inoltre è spinta da un pubblico appassionato e caloroso. Non sarà facile, ma andremo a giocarcela”.