TMW - Ascoli, tutto fatto per l'arrivo di Ingrosso. Crotone battuto

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Sebastian Donzella/TuttoLegaPro.com

Accordo chiuso per Gianmarco Ingrosso (29) all'Ascoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, nonostante un'offensiva del Crotone il calciatore ha scelto il trasferimento in maglia bianconera. Per il centrale ex Lecce è pronto un contratto triennale.