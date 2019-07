TMW - Ascoli, vicino Brlek del Genoa. Operazione in prestito con diritto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver vissuto la scorsa stagione in prestito al Lugano, collezionando 28 presenze e due gol, si prospetta un'avventura in Serie B per Petar Brlek, centrocampista croato del Genoa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore classe 1994 sarebbe un obiettivo caldo per l'Ascoli che punta a chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto.