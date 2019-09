TMW - Ascoli, Zanetti: "Primo tempo imbarazzante, poi grande vittoria"

Fonte: Alessandro Landolfi

Paolo Zanetti, tecnico dell'Ascoli, commenta in conferenza stampa il rotondo successo ottenuto sul campo della Juve Stabia:"Non ho problemi a dire che il nostro primo tempo è stato imbarazzante. Abbiamo sbagliato nettamente l'approccio e siamo stati fortunati, oltre ad essere stati aiutati dal nostro portiere. Il secondo tempo abbiamo capito come fare ed è stata tutt'altra partita. Abbiamo fatto 5 goal di cui 4 su azione. Sono contento della grande vittoria, ma è ovvio che dobbiamo evitare questi approcci. Il ns primo goal in fuorigioco? Probabilmente si, ma anche a Frosinone abbiamo subito un torto".