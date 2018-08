TMW - Assemblea Lega B: assente solo il Palermo. Si andrà sulle lunghe

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Antonio Vitiello

Tutte presenti, tranne il Palermo, le società di Serie B per l'assemblea di Lega in programma a Milano in cui all'ordine del giorno c'è “la discussione relativa ai criteri di ripartizione delle risorse e quella sul marketing associativo. Confronto inoltre sulle date di eventuali recuperi nelle soste delle Nazionali e, inoltre, si parlerà degli aggiornamenti relativi alla commercializzazione dei diritti audiovisivi”. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarà una riunione molto lunga che potrebbe protrarsi oltre le 15:00.