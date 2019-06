Fonte: Andrea Losapio

Dopo aver conquistato la Scudetto Primavera con l'Atalanta, il tecnico nerazzurro Massimo Brambilla è pronto per il salto verso il calcio dei "grandi". Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il tecnico potrebbe allenare in serie B: può diventare un idea per Spezia e Chievo, due club ancora alla ricerca di una guida in panchina per la prossima stagione.