TMW - Avellino, doppio obiettivo per Castaldo: salvezza e rinnovo

© foto di Federico Gaetano

Prima la salvezza con l'Avellino e poi il rinnovo. E' questo il piano di Gigi Castaldo, cuore e anima dei biancoverdi chiamati a raccogliere l'intera posta in palio in questi ultimi due match di campionato per potersi accreditare la permanenza in categoria. E proprio la gara di domani sera contro lo Spezia (Partenio-Lombardi verso il sold-out) sarà uno spartiacque importante verso questo obiettivo. Fascia di capitano e un gol da avvoltoio (l'undicesimo) su assist di Laverone per il momentaneo 1-0 ad Ascoli. Sempre l'ultimo ad arrendersi e il primo ad assumersi ogni responsabilità nei momenti bui, quando per esempio guidò il faccia a faccia con la Curva Sud dopo la sconfitta interna col Cittadella. La leadership dell'asso napoletano è ormai granitica nello spogliatoio e indiscussa tra i tifosi. Del resto proprio il giocatore, nonostante qualche sirena proveniente da altri club, decise la scorsa estate di legarsi definitivamente al club e ai colori biancoverdi. Ecco perché, con un contratto in scadenza nel 2019, non è escluso un prolungamento al termine del campionato. Almeno questa sarebbe la volontà di Castaldo, che ad Avellino sta bene e lì vorrebbe chiudere la carriera. Ma adesso c'è un traguardo impellente da raggiungere: la salvezza. Magari da protagonosta principale, come un anno fa col Latina. Un motivo in più per scrivere un'altra pagina di storia del club irpino.