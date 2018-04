TMW - Avellino, fumata bianca per Foscarini. Accordo fino a giugno

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Manca oramai solo l'ufficialità per l'avvicendamento sulla panchina dell'Avellino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club irpini in queste ore ha deciso di esonerare Walter Novellino per far spazio a Claudio Foscarini. Per il tecnico ex Cittadella e Livorno contratto fino al termine della stagione