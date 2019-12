TMW - Balata: "La Serie A? Se non dialoghiamo il sistema non cresce"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'assemblea di lega svoltati oggi a Milano: "Boxing Day opportunità per accrescere visibilità e bel calcio. Siamo gli unici a giocare a Natale. Lega A? Se non dialoghiamo il sistema non cresce. Bisogna convincerli a portare avanti i progetti più virtuosi, altrimenti continuiamo a litigare per una coperta che resta comunque corta. Le ultime vicende della A non danno una bella immagine del calcio italiano, ma attraverso le grandi crisi si può crescere. Abete? Confrontiamoci sui temi di merito e non litighiamo, così possiamo ritrovare il posizionamento di qualche anno fa. Vorrei tenessero conto anche di noi, magari informandoci prima sui nomi e le loro posizioni. La Lega di B vuole essere lo stimolo per riprendere un sentiero luminoso"