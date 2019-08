Fonte: da Ascoli, Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole dal palco del sorteggio del calendario di B ad Ascoli del presidente della Lega di B, Mauro Balata. "Ad Ascoli dico grazie di averci ospitato, festeggiamo questo importante evento in una cornice meravigliosa. Abbiamo una media di 26 anni, il 75% di italiani in lega, siamo una lega sostenibile ed esprimiamo buon calcio. Vogliamo essere vicini alle comunità e alle città dove facciamo calcio. il calcio può portare molto, porta valore aggiunto, e noi chiediamo a chi fa calcio in V vicinanza, è importante anche per sviluppare cultura sportiva".