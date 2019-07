TMW - Balata: "Oggi riceviamo solo il 6% delle risorse, non il 7,5%"

Fonte: Dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga conferenza stampa al termine dell’assemblea di Lega B il presidente Mauro Balata ha parlato dei rapporti con la Lega A chiedendo che i patti siglati nel 2009 vengano rispettati e che di conseguenza arrivino maggiori risorse alla cadetteria: “I latini dicevano pacta sunt servanda e crediamo che in un sistema basato su un principio di lealtà i patti vadano rispettati. Mi riferisco all’accordo di separazione del 2009 che ho messo in esecuzione, chiedendo alla Lega A una risposta. È un accordo sottoscritto alla divisione delle due leghe, fu fatta una valutazione su quello che la B portava al fatturato globale. Oggi la Lega B riceve ex lege Melandri il 6% delle risorse di sistema e questo è qualcosa di iniquo, di non giusto. È un tema che ho portato all’attenzione anche della politica perché ritengo che, a prescindere dalla Melandri, ci sia un accordo che la Lega A debba rispettare. In esso era previsto il 7,5%. L’assemblea mi ha dato mandato pieno sul tema. Rappresentiamo tutto il territorio nazionale, fino all’anno scorso da Napoli in giù la Serie A non aveva squadre. Rappresentiamo tutto il territorio, è un grande valore che va anche analizzato e riconosciuto. - continua Balata – A quanto ammonta la cifra mancante? Prendete come montante quello che la A ricava dai diritti televisivi e fate una percentuale. Sono tanti soldi”. Facendo un rapido conto nelle casse della Lega B verrebbero a mancare 17-18 milioni di euro.