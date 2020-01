© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benevento continua a guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto di Luca Antei per la difesa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club sannita, dopo lo svincolato Silvestre e il doriano Regini, starebbe pensando a Riccardo Brosco dell'Ascoli per colmare la falla al centro della difesa. Sul bianconero c'è anche il Bari in Serie C.