© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Torna a segnare Massimo Coda dopo sette giornate d'astinenza, lo fa con un gol bello e che ha permesso ai giallorossi di battere la Cremonese. "Le occasioni le ho sempre avute" ha detto a Tuttomercatoweb "sapevo che era una questione di tempo perché la squadra produce gioco. Dentro di me ci stavo male, ma se arrivano i risultati diventa tutto più semplice. Il gol? In una frazione di secondo Kragl mi ha fatto un grande assist, ho calciato al volo ed è andata bene. La classifica? Non guardiamo gli altri e vogliamo allontanarci il più possibile dalle seconde, il mister è stato bravo a farci vivere il post Pescara come un semplice scivolone. Avversarie? Crotone ed Empoli le vedo molto bene, proprio per questo sarà importante vincere domenica lo scontro diretto. Rinnovo? Ne stiamo parlando con la società, staremo a vedere".