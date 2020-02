Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i premiati alla cerimonia dell'Italian Sport Awards, c'è anche l'attaccante del Benevento Massimo Coda: "Per i premi vinti ringrazio i compagni e la società, per quello che è stato fatto lo scorso anno: danno una carica in più, sono stimoli a fare meglio. E anche quest’anno stiamo facendo bene, abbiamo preso un buon margine dalla seconda posizione, ma comunque tutte le campane stanno bene figurando: a ogni modo noi stiamo facendo qualcosa di straordinario, record su record. Anche il mister sta facendo qualcosa di straordinario”.