Fonte: Ivan Cardia

Il Benevento in queste ore sta stringendo i tempi per l'arrivo di Luca Caldirola dal Werder Brema. Il club sannita, come raccolto dalla redazione di TMW, è a colloquio con l'entourage del calciatore per trovare l'accordo totale e chiudere per il difensore in tempi brevi.