TMW - Benevento-Crisetig: incontro in corso per il sì del giocatore

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'accordo tra i club è in corso in questo momento l'incontro decisivo tra il Benevento e l'entourage di Lorenzo Crisetig per il sì del calciatore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione le parti stanno trattando per arrivare alla definitiva fumata bianca per il trasferimento del giocatore dal Frosinone, dove era in prestito dal Bologna, in giallorosso.