tmw Benevento, idea Abel Hernandez per la prossima stagione

vedi letture

Un’idea per l’attacco del Benevento che verrà. Occhi puntati su Abel Hernandez, l’attaccante ex Palermo e Hull City attualmente all’Al Ahli è un nome valutato in casa Benevento. Un’idea che nelle prossime settimane potrebbe anche diventare qualcosa di più. Il Benevento studia il colpo per la prossima stagione in Serie A. E nel mirino c’è Abel Hernandez...