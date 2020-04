tmw Benevento, Insigne: "Le promozioni? Legittima la posizione del Frosinone"

Nel corso dell’intervista concessa a TMW Roberto Insigne, attaccante del Benevento primo in classifica, ha affrontato anche il tema della conclusione dei campionati, con particolare attenzione al fronte delle promozioni in Serie A: “E’ un discorso che ho fatto con Raffaele Maiello del Frosinone. Lui propende per la promozione esclusivamente della capolista, effettivamente il distacco tra seconda e terza è minimo e la loro presa di posizione è legittima così come è legittimo che il Benevento vada in serie A. Il Brescia vinse il campionato con 75 punti, noi stiamo a 69 e mancano ancora 10 partite. Vogliamo battere record su record, è giusto così perché è la classica annata più unica che rara e abbiamo voglia di continuare”.